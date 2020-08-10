Две команды НБА выбыли из «пузыря» в Орландо
«Нью-Орлеан Пеликанс» и «Сакраменто Кингз» лишились шансов выйти в плей-офф Западной конфреренции.
«Пеликанс» и «Кингз» стали новыми командами, которые вылетели из «пузыря» в Орландо. Ранее шансов на выход в плей-офф лишился «Вашингтон Уизардс». Оставшиеся матчи регулярного чемпионата НБА для этих клубов не будут иметь турнирного значения.
«Нью-Орлеан» в последнем матче потерпел поражение от «Сан-Антонио Спёрс» (113:122), а «Сакраменто» уступил «Хьюстон Рокетс» (112:129). В параллельном матче «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Филадельфией Сиксерс» (124:121) благодаря 51 очку разыгрывающего Дэмьена Лилларда. «Блэйзерс» после этого успеха стали недосягаемыми в турнирной таблице для «Кингз» и «Пеликанс».
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