Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Две команды НБА выбыли из «пузыря» в Орландо

Две команды НБА выбыли из «пузыря» в Орландо
Баскетбол / НБА 0

«Нью-Орлеан Пеликанс» и «Сакраменто Кингз» лишились шансов выйти в плей-офф Западной конфреренции.

«Пеликанс» и «Кингз» стали новыми командами, которые вылетели из «пузыря» в Орландо. Ранее шансов на выход в плей-офф лишился «Вашингтон Уизардс». Оставшиеся матчи регулярного чемпионата НБА для этих клубов не будут иметь турнирного значения.

«Нью-Орлеан» в последнем матче потерпел поражение от «Сан-Антонио Спёрс» (113:122), а «Сакраменто» уступил «Хьюстон Рокетс» (112:129). В параллельном матче «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Филадельфией Сиксерс» (124:121) благодаря 51 очку разыгрывающего Дэмьена Лилларда. «Блэйзерс» после этого успеха стали недосягаемыми в турнирной таблице для «Кингз» и «Пеликанс».

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020