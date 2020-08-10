Дрэймонд Грин: Харден был наказан в голосовании за MVP

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин заявил, что Джеймса Хардена недооценивают в голосовании за звание MVP НБА, так как привыкли к его впечатляющей статистике.



«Харден стал жертвой собственной статистики. Все привыкли к его цифрам. Вот почему я думаю, что люди не относятся к Хардену должным образом. Это, безусловно, играет роль в восприятии. Он так долго показывал впечатляющую статистику, что был наказан в голосовании за MVP, так как превратил свои выступления в заурядные и обычные», — приводит слова Грина Eurohoops.



Ранее руководство НБА определилось с финальными претендентами на звание MVP сезона и другие ключевые награды.

Так, кандидатами на титул MVP стали Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») и Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»).