Букмекер открыл ставки на игрока НБА, которого первым поймают на интиме. Назван фаворит
Один из букмекеров открыл линию ставок на баскетболиста НБА, который первым нарушит карантин ради интима. Фаворитом считается Джеймс Харден из «Хьюстон Рокетс». Ставку на него можно сделать с коэффициентом 7.0.
Такой же коэффициент идёт и на двух игроков «Лос-Анджелес Клипперс» Монтрезла Харрелла и Лу Уильямса.
Далее идут Дуайт Ховард из «Лос-Анджелес Лейкерс» и Кармело Энтони из «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 9.0, на Кавая Леонарда из «Клипперс» можно поставить с коэффициентом 11.0.
Ранее журналист ESPN Стивен Эй Смит выразил мнение, что сексуальная неудовлетворённость, с которой столкнутся баскетболисты, находясь в замкнутом пространстве в Орландо, может существенно повлиять на доигровку сезона в НБА.
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