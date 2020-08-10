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Букмекер открыл ставки на игрока НБА, которого первым поймают на интиме. Назван фаворит

Букмекер открыл ставки на игрока НБА, которого первым поймают на интиме. Назван фаворит
Баскетбол / НБА 0

Один из букмекеров открыл линию ставок на баскетболиста НБА, который первым нарушит карантин ради интима. Фаворитом считается Джеймс Харден из «Хьюстон Рокетс». Ставку на него можно сделать с коэффициентом 7.0.

Такой же коэффициент идёт и на двух игроков «Лос-Анджелес Клипперс» Монтрезла Харрелла и Лу Уильямса.
Далее идут Дуайт Ховард из «Лос-Анджелес Лейкерс» и Кармело Энтони из «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 9.0, на Кавая Леонарда из «Клипперс» можно поставить с коэффициентом 11.0.

Ранее журналист ESPN Стивен Эй Смит выразил мнение, что сексуальная неудовлетворённость, с которой столкнутся баскетболисты, находясь в замкнутом пространстве в Орландо, может существенно повлиять на доигровку сезона в НБА.

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