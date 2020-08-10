«Сакраменто» установил антирекордную серию по непопаданию в плей-офф НБА

«Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между уступил «Хьюстон Рокетс» и лишился шансов на выход в плей-офф.
«Кингз» пропустят плей-офф в 14-й раз подряд. Это самая продолжительная действующая серия в НБА. «Рокетс» занимают четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции и первую — в таблице Юго-Западного дивизиона. «Кингз» — 13-е в конференции и четвёртые в Тихоокеанском дивизионе.
Ранее шансов на выход в плей-офф лишились «Вашингтон Уизардс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Оставшиеся матчи регулярного чемпионата НБА для этих клубов не будут иметь турнирного значения.
В параллельном матче «Портленд» одержал победу над «Филадельфией Сиксерс» (124:121) благодаря 51 очку разыгрывающего Дэмьена Лилларда. «Блэйзерс» после этого успеха стали недосягаемыми в турнирной таблице для «Кингз» и «Пеликанс».
- 10 августа 2020
-
14:45
-
14:44
-
14:35
-
13:07
-
11:45
-
11:33
-
09:27
-
08:23
-
08:18
-
08:05
-
07:59
-
07:28
-
06:53
-
06:01
-
04:24
-
03:16
-
00:42
- 9 августа 2020
-
23:50
-
22:56
-
21:57
-
21:53
-
20:42
-
20:04
-
19:03
-
18:54
-
16:59
-
15:56
-
14:59
-
13:54
-
12:58
-
11:58
-
10:55
-
09:40
-
07:56
-
07:49