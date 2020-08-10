«Сакраменто» установил антирекордную серию по непопаданию в плей-офф НБА

«Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между уступил «Хьюстон Рокетс» и лишился шансов на выход в плей-офф.



«Кингз» пропустят плей-офф в 14-й раз подряд. Это самая продолжительная действующая серия в НБА. «Рокетс» занимают четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции и первую — в таблице Юго-Западного дивизиона. «Кингз» — 13-е в конференции и четвёртые в Тихоокеанском дивизионе.



Ранее шансов на выход в плей-офф лишились «Вашингтон Уизардс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Оставшиеся матчи регулярного чемпионата НБА для этих клубов не будут иметь турнирного значения.



В параллельном матче «Портленд» одержал победу над «Филадельфией Сиксерс» (124:121) благодаря 51 очку разыгрывающего Дэмьена Лилларда. «Блэйзерс» после этого успеха стали недосягаемыми в турнирной таблице для «Кингз» и «Пеликанс».