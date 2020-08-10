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Кьюбан ответил фанату, заявившему, что НБА превратилась в мусор из-за преклонения колена

Кьюбан ответил фанату, заявившему, что НБА превратилась в мусор из-за преклонения колена
Баскетбол / НБА 0

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан ответил болельщику, который выразил недовольство тем, что игроки НБА поддерживают движение Black Lives Matter.

«НБА превратилась в мусор. Я был страстным поклонником игры на протяжении 30 лет. Но я не буду смотреть матчи до тех пор, пока они не будут стоять во время гимна и не снимут с себя всё это антиамериканское BLM-дерьмо», – написал болельщик по имени Джейк Фитч в «Твиттере».

Кьюбан не остался в стороне от такой реакции и решил поделиться своим мнение по этому поводу.

«Я не видел, чтобы игроки НБА говорили о политике после рестарта. Зато я видел, как многочисленные политики и псевдо эксперты говорили о НБА. Не хотите, чтобы спорт был смешан с политикой? Скажите вашим политикам заткнуться», – ответил Кьюбан болельщику.

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