Источник: «Маккаби» перехватил Жижича у «Реала»

«Маккаби» подпишет с хорватским центровым Анте Жижичем двухлетний контракт, сообщает журналист Мозес Барда. По информации источника, «Маккаби» удалось договориться с игроком и перехватить его у мадридского «Реала», с которым, по информации СМИ, у него была устная договорённость. Ранее сообщалось, что Жижич поставил мадридскому «Реалу» ультиматум. Агент игрока «надавил» на «Реал», напомнив, что «Маккаби» готов подписать контракт уже завтра, несмотря на меньшую сумму, которую предлагает израильский клуб.



23-летний Анте был выбран на драфте НБА 2016 года командой «Бостон Селтикс». С 2017 года выступает в составе «Кливленд Кавальерс». В нынешнем сезоне Анте принял участие в 22 матчах и набирал 4,4 очка, делал 3,0 подбора и отдавал 0,3 передачи. В НБА Жижич провёл 113 матчей, набирая 6,0 очка и совершая 3,9 подбора.



У Жижича есть опыт выступления в Евролиге в составе «Дарушшафаки», где он играл под руководством главного тренера Дэвида Блатта. В составе клуба Анте дошёл до плей-офф Евролиги, где команда уступила «Реалу» (1-3).