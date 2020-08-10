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Леброн Джеймс назвал причину личного регресса в Орландо

Леброн Джеймс назвал причину личного регресса в Орландо
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс попытался объяснить причины личного спада результатов во время возобновления сезона.

«Очень странная динамика. Не думаю, что когда-либо играл в пустом зале, это действительно имеет значение», — приводит слова Леброна Джеймса Fadeaway World.

Несмотря на четыре проигрыша в шести матчах после возобновления регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, «Лейкерс» уже гарантировали себе первое место в Западной конференции.

35-летний Джеймс до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса набирал 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо.

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