В «Фенербахче» прояснили ситуацию по поводу сохранения Яна Веселы

Вице-президент «Фенербахче» Семих Озсой прокомментировал слухи о возможном уходе из команды Яна Веселы.



«Ян Веселы рад быть в команде. К нам не поступало никаких предложений по поводу игрока, и болельщики могут не сомневаться в том, что он останется в клубе», — приводит слова Озсоя официальный сайт команды.



Ранее сообщалось, что платёжная ведомость клуба снизится до € 12 млн. В прошлом сезоне «Фенербахче» тратил на зарплаты баскетболистов 22 млн. При этом клуб собирается бороться за попадание в плей-офф Евролиги, несмотря на резкое сокращение бюджета.



Ранее из «Фенербахче» ушёл главный тренер — девятикратный чемпион Евролиги Желько Обрадович. Лидеры команды Костас Слукас, Деррик Уильямс, Никола Калинич и Луиджи Датоме почти наверняка продолжат карьеру в другом месте. Также под вопросом пребывание в «Фенербахче» высокооплачиваемых звёзд Нандо Де Коло и Яна Веселы.