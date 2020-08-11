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В «Фенербахче» прояснили ситуацию по поводу сохранения Яна Веселы

В «Фенербахче» прояснили ситуацию по поводу сохранения Яна Веселы
Баскетбол / Евролига 0

Вице-президент «Фенербахче» Семих Озсой прокомментировал слухи о возможном уходе из команды Яна Веселы.

«Ян Веселы рад быть в команде. К нам не поступало никаких предложений по поводу игрока, и болельщики могут не сомневаться в том, что он останется в клубе», — приводит слова Озсоя официальный сайт команды.

Ранее сообщалось, что платёжная ведомость клуба снизится до € 12 млн. В прошлом сезоне «Фенербахче» тратил на зарплаты баскетболистов 22 млн. При этом клуб собирается бороться за попадание в плей-офф Евролиги, несмотря на резкое сокращение бюджета.

Ранее из «Фенербахче» ушёл главный тренер — девятикратный чемпион Евролиги Желько Обрадович. Лидеры команды Костас Слукас, Деррик Уильямс, Никола Калинич и Луиджи Датоме почти наверняка продолжат карьеру в другом месте. Также под вопросом пребывание в «Фенербахче» высокооплачиваемых звёзд Нандо Де Коло и Яна Веселы.

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