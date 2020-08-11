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Дабл-дабл Буше помог «Торонто» обыграть «Милуоки». «Майами» разгромил «Индиану»

Дабл-дабл Буше помог «Торонто» обыграть «Милуоки». «Майами» разгромил «Индиану»
Баскетбол / НБА 0

В США завершились две встречи регулярного чемпионата НБА. В первом матче в Киссими (США) на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус», «Торонто Рэпторс» в упорной борьбе в качестве номинальных гостей обыграл «Милуоки Бакс» — 114:106.

Самый значительный вклад в победу «Торонто» внёс канадский форвард Крис Буше, оформивший дабл-дабл из 25 очков, 11 подборов и 2 передач.

НБА - регулярный чемпионат
11 августа 2020, вторник. 01:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
106 : 114
Торонто Рэпторс
Торонто
Милуоки Бакс: Корвер - 19, Миддлтон - 17, Хилл - 14, Коннотон - 12, Лопес - 12, Бледсо - 11, Ильясова - 9, Дивинченцо - 6, Уильямс - 3, Уилсон - 2, Лопес - 1, Адетокунбо, Адетокунбо, Браун, Мейсон, Мэттьюз
Торонто Рэпторс: Буше - 25, Томас - 22, Пауэлл - 21, Сиакам - 14, Холлис-Джефферсон - 11, Дэвис - 10, Ануноби - 7, Уотсон - 4, Бриссетт, Ванвлит, Джонсон, Ибака, Лоури, Маккоу, Марк Газоль, Миллер, Эрнандес

В следующей встрече игрового дня, проходившей в Реюньоне (США) на арене «Виза Атлетик Центр», «Майами Хит» разгромил «Индиану Пэйсерс» — 114:92.

Лучшую результативность в игре продемонстрировал американский лёгкий форвард «Майами» Джимми Батлер, который собрал дабл-дабл из 19 очков, 11 подборов и 5 передач.

НБА - регулярный чемпионат
11 августа 2020, вторник. 03:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
114 : 92
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Майами Хит: Батлер - 19, Джонс - 18, Хироу - 17, Краудер - 14, Робинсон - 14, Горан Драгич - 11, Адебайо - 10, Олиник - 8, Vincent - 3, Alexander, Игуодала, Леонард, Нанн, Окпала, Сильва, Хаслем, Хилл
Индиана Пэйсерс: Оладипо - 14, Брогдон - 12, Уоррен - 12, Макдермотт - 9, Тёрнер - 9, Холидей - 8, Макконнелл - 7, Холидэй - 7, Самнер - 5, Сэмпсон - 4, Джонсон - 3, Битадзе - 2, Боуэн, Лиф, Лэмб, Митру-Лонг, Сабонис

«Милуоки Бакс» продлил свою серию поражений до 3 матчей, но по-прежнему является лидером Восточной конференции, а «Торонто Рэпторс» идёт 2-м. «Майами Хит» и «Индиана Пэйсерс», являющиеся участниками той же конференции, занимают 4-е и 5-е места соответственно.

Определились две первые пары плей-офф НБА
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