Дабл-дабл Буше помог «Торонто» обыграть «Милуоки». «Майами» разгромил «Индиану»

В США завершились две встречи регулярного чемпионата НБА. В первом матче в Киссими (США) на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус», «Торонто Рэпторс» в упорной борьбе в качестве номинальных гостей обыграл «Милуоки Бакс» — 114:106.
Самый значительный вклад в победу «Торонто» внёс канадский форвард Крис Буше, оформивший дабл-дабл из 25 очков, 11 подборов и 2 передач.
В следующей встрече игрового дня, проходившей в Реюньоне (США) на арене «Виза Атлетик Центр», «Майами Хит» разгромил «Индиану Пэйсерс» — 114:92.
Лучшую результативность в игре продемонстрировал американский лёгкий форвард «Майами» Джимми Батлер, который собрал дабл-дабл из 19 очков, 11 подборов и 5 передач.
«Милуоки Бакс» продлил свою серию поражений до 3 матчей, но по-прежнему является лидером Восточной конференции, а «Торонто Рэпторс» идёт 2-м. «Майами Хит» и «Индиана Пэйсерс», являющиеся участниками той же конференции, занимают 4-е и 5-е места соответственно.
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