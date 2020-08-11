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Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» в упорной встрече обыграть «Денвер» с перевесом в 3 очка

Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» в упорной встрече обыграть «Денвер» с перевесом в 3 очка
Баскетбол / НБА 0

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершилась заключительная встреча игрового дня, в которой «Лос-Анджелес Лейкерс» с минимальным преимуществом в счёте обыграл «Денвер Наггетс» — 124:121.

Лучшую результативность в этом матче продемонстрировал 35-летний американский звёздный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 29 очков, 12 передач и 1 подбора.

«Лос-Анджелес Лейкерс» является лидером Западной конференции, «Денвер Наггетс» занимает 3-е место.

НБА - регулярный чемпионат
11 августа 2020, вторник. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
124 : 121
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 29, Дэвис - 27, Кузма - 25, Уэйтерс - 12, Грин - 11, Моррис - 8, Ховард - 8, Макги - 4, Cacok, Horton-Tucker, Smith, Адетокунбо, Дадли, Карузо, Колдуэлл-Поуп, Кук, Рондо
Денвер Наггетс: Дозьер - 18, Портер - 15, Маррей - 14, Моррис - 14, Миллсэп - 13, Йокич - 12, Пламли - 11, Бэйтс-Диоп - 10, Bol - 8, Крэйг - 6, Бартон, Вонле, Грант, Дэниелс, Кук, Харрис, Чанчар

Ранее 35 очков Девина Букера помогли «Финикс Санз» разгромить «Оклахома-Сити Тандер» — 128:101, одержав 6-ю победу кряду, а «Юта Джаз» уступила «Даллас Маверикс» — 114:122.

НБА - регулярный чемпионат
10 августа 2020, понедельник. 21:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
128 : 101
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Финикс Санз: Букер - 35, Бриджес - 18, Джонсон - 18, Шарич - 16, Пэйн - 14, Эйтон - 10, Картер - 8, Рубио - 7, Диалло - 2, Jerome, Lecque, Бэйнс, Камински, Окобо, Убре
Оклахома-Сити Тандер: Базли - 22, Надер - 15, Пол - 14, Мускала - 11, Диалло - 9, Dort - 8, Hervey - 8, Roberson - 7, Холл - 3, Бертон - 2, Фергюсон - 2, Адамс, Галлинари, Жильжо-Александер, Ноэль, Шрёдер
НБА - регулярный чемпионат
10 августа 2020, понедельник. 22:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
114 : 122
Даллас Маверикс
Даллас
Юта Джаз: Кларксон - 18, Tucker - 17, Мудиай - 14, Ньянг - 13, Гобер - 9, Конли - 9, Wright-Foreman - 7, Дэвис - 7, Инглс - 7, Брэдли - 5, Они - 5, Брэнтли - 3, Morgan, Митчелл, О'Нил, Уильямс-Госс
Даллас Маверикс: Хардуэй-младший - 27, Карри - 22, Марьянович - 20, Бареа - 18, Бёрк - 14, Клебер - 11, Reaves - 4, Райт - 4, Джексон - 2, Cleveland, Дончич, Кидд-Гилкрист, Ли, Пауэлл, Порзингис, Финни-Смит
Дабл-дабл Буше помог «Торонто» обыграть «Милуоки». «Майами» разгромил «Индиану»
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