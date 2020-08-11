Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» в упорной встрече обыграть «Денвер» с перевесом в 3 очка

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершилась заключительная встреча игрового дня, в которой «Лос-Анджелес Лейкерс» с минимальным преимуществом в счёте обыграл «Денвер Наггетс» — 124:121.

Лучшую результативность в этом матче продемонстрировал 35-летний американский звёздный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 29 очков, 12 передач и 1 подбора.

«Лос-Анджелес Лейкерс» является лидером Западной конференции, «Денвер Наггетс» занимает 3-е место.

Ранее 35 очков Девина Букера помогли «Финикс Санз» разгромить «Оклахома-Сити Тандер» — 128:101, одержав 6-ю победу кряду, а «Юта Джаз» уступила «Даллас Маверикс» — 114:122.