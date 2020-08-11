Андрей Кириленко: рынок свободных агентов в Европе переполнен классными игроками

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался о влиянии пандемии коронавируса на финансовую составляющую бюджетов российских клубов, а также выразил мнение о ситуации на рынке свободных агентов.
«Истечение контрактов игроков совпало с пандемией коронавируса. Мы забываем, что в экономическом плане такой длительный простой сильно ударит по бюджетам всех клубов. Если даже в самых стабильных командах последних лет — ЦСКА и «Химках» — открыто говорят о сокращении бюджетов на 20–30%, то это коснется абсолютно всех. Поэтому ребята с истекающими контрактами летом 2020 года попали в сложное положение. Понятно, что нас интересуют россияне, но если посмотреть на рынок свободных агентов в Европе, то он переполнен классными игроками. С ходу можно назвать 10–15 фамилий. Это глобальная история. Сейчас клубы берут дополнительную паузу, чтобы поговорить с партнерами и спонсорами на предмет того, готовы ли они в будущем выделять средства, и в каком объеме», — цитируют Кириленко «Известия».
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