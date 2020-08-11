Губанов не будет подписывать контракт с новым клубом, игрока ждёт ещё одна операция

Центровой сборной России Пётр Губанов перенесет еще одну операцию на колене и не будет подписывать контракт с новым клубом нынешним летом, сообщают «Известия». Сроки реабилитации пока неизвестны, но есть вероятность, что Губанов вернется к тренировкам в декабре.



«Будем делать операцию в Литве, у врача, который специализируется на подобных травмах. Но из-за пандемии коронавируса Петр не может выехать из страны, так что ждем открытия границ. Сроки восстановления прогнозировать сложно, но думаю, что в декабре он сможет приступить к тренировкам. Ближе к этой дате начнем искать Губанову новое место работы», — заявил агент игрока Вадим Михалевский.

Пётр Губанов перенес операцию на колене летом 2019 года, из-за чего пропустил чемпионат мира в Китае. Предполагалось, что 33-летний центровой восстановится в конце февраля, но процесс реабилитации затянулся. После окончания контракта с «Химками» в июне Губанов решил окончательно решить проблему с травмой: ему предстоит еще одна операция. В сезоне-2018/2019 средние показатели Губанова составили 3,5 очка и 1,6 подбора в 18 матчах Единой лиги и 1,3 очка и 0,6 подбора в 12 играх Евролиги.