При вскрытии умершего на тренировке экс-игрока «Црвены Звезды» проведут тест на COVID-19

Президент «Црвены Звезды» Небойша Чович заявил, что скончавшийся от сердечного приступа на тренировке Майкл Оджо ранее перенёс коронавирус и приступил к тренировочкому процессу преждевременно.
27-летний Оджо умер 7 августа прямо во время индивидуальной тренировки с «Партизаном». Игроку стало плохо во время выполнения беговых упражнений, после доставки в больницу он уже не подавал признаков жизни.
В конце июня у Оджо был обнаружен коронавирус. Позже у Оджо диагностировали пневмонию левого и правого лёгких. Игрок отказался обращаться в инфекционную COVID-клинику в Белграде. 5 августа Оджо допустили к умеренной тренировочной активности, однако игрок приступил к занятиям ещё до разрешения медиков.
Врачи не рекомендуют высокую физическую нагрузку в течение 3-6 недель после пневмонии. Президент «Црвены Звезды» считает, что коронавирус и пневмония могли спровоцировать проблемы с сердцем у Оджо. Выяснение причины смерти Оджо продолжается, при вскрытии тела проведут тест на коронавирус.
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