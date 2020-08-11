При вскрытии умершего на тренировке экс-игрока «Црвены Звезды» проведут тест на COVID-19

Президент «Црвены Звезды» Небойша Чович заявил, что скончавшийся от сердечного приступа на тренировке Майкл Оджо ранее перенёс коронавирус и приступил к тренировочкому процессу преждевременно.

27-летний Оджо умер 7 августа прямо во время индивидуальной тренировки с «Партизаном». Игроку стало плохо во время выполнения беговых упражнений, после доставки в больницу он уже не подавал признаков жизни.



В конце июня у Оджо был обнаружен коронавирус. Позже у Оджо диагностировали пневмонию левого и правого лёгких. Игрок отказался обращаться в инфекционную COVID-клинику в Белграде. 5 августа Оджо допустили к умеренной тренировочной активности, однако игрок приступил к занятиям ещё до разрешения медиков.

Врачи не рекомендуют высокую физическую нагрузку в течение 3-6 недель после пневмонии. Президент «Црвены Звезды» считает, что коронавирус и пневмония могли спровоцировать проблемы с сердцем у Оджо. Выяснение причины смерти Оджо продолжается, при вскрытии тела проведут тест на коронавирус.