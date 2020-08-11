Леброн Джеймс покорил выдающееся достижение Тима Данкана

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в матче регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс» (124:121) оформил дабл-дабл из 29 очков и 12 передач.



Леброн провёл 1256 матчей в карьере с двузначной результативностью, повторив достижение легенды «Сан-Антонио Спёрс» Тима Данкана, с которым теперь делит пятое место в истории по данному показателю.

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35-летний Джеймс до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса набирал 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо. «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса выиграл Западную конференцию НБА впервые с 2010 года. В Орландо Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул в карьере. Леброн — дважды чемпион НБА в составе «Майами Хит» и один раз — с «Кливленд Кавальерс».