Шакил О'Нил рассказал, как Холли Берри вдохновила его на лучшую игру в жизни

Легенда НБА, а ныне аналитик TNT Шакил О'Нил рассказал, как знаменитая актриса Холли Берри помогла ему провести лучший матч в карьере. Прославленный баскетболист не упомянул, когда на самом деле это было, но поведал занимательную историю.



«Моя лучшая игра была с «Нью-Йорк Никс». Я собирался сделать штрафной бросок, а Холли Берри смотрела на меня. Тогда я вернулся на скамейку и сказал всем: «Не бросайте сами. Убедитесь, что я могу получить мяч каждый раз». Это было моё лучшее выступление, и всё потому, что там была Холли Берри», — цитирует Шака Clutch Points.



О'Нил, выбранный «Орландо Мэджик» на драфте НБА 1992 года под первым номером, выступал за команду до 1996 года. После этого он стал игроком «Лос-Анджелес Лейкерс», в составе этого клуба он завоевал три титула. Перейдя в «Майами Хит», Шакил завоевал ещё одно чемпионство — в 2006 году. За карьеру О’Нил реализовал 52,7% штрафных бросков.