Баркли: хотел бы увидеть, как акула сожрёт Шака

Член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации, 11-кратный участник Матчей звёзд и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США Чарльз Баркли отпустил очередную шутку в адрес звёздного коллеги Шакила О'Нила.



«Вы знаете, что Шак всегда говорит о плавании с акулами. Не собираюсь лгать, я не злой человек, но с удовольствием посмотрел бы, как его жирную задницу сожрёт акула. Вы же знаете, что мы любим смеяться друг над другом. Это было бы в стиле Шака — быть съеденным акулой», — приводит слова Баркли Fadeaway World.



О'Нил, выбранный «Орландо Мэджик» на драфте НБА 1992 года под первым номером, выступал за команду до 1996 года. После этого он стал игроком «Лос-Анджелес Лейкерс», в составе этого клуба он завоевал три титула. Перейдя в «Майами Хит», Шакил завоевал ещё одно чемпионство — в 2006 году. За карьеру О’Нил реализовал 52,7% штрафных бросков.