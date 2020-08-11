Елевич — о выборах президента РФБ: кто такой Сандлер? Его не знают ни в Европе, ни в мире

Экс главный тренер сборной России Сергей Елевич считает, что участие Эдуарда Сандлера в выборах президента Российской федерации баскетбола (РФБ) бесперспективно.

«Выдвинуть свою кандидатуру – это право Сандлера, его законное право. Но это бесперспективно, несерьёзно это. Кириленко проявил себя на этом посту, он входит в центральное бюро ФИБА, возглавляет комиссию ФИБА по баскетболу 3х3. Кто такой Сандлер? Его никто не знает ни в Европе, ни в мире. Нужен руководитель, который понятен.

Хотелось бы почитать программу Сандлера, но её нет. Здесь ситуация такая, что надо быть и в авторитете в ФИБА (Международной федерации баскетбола), и в авторитете здесь. Этого авторитета у него нет. Надо знать российский баскетбол. Думаю, Сандлер его не знает. Если даже мы, специалисты, его не знаем. Я слышал о нём, конечно, но лично не знаю. Хотя в России я всех практически знаю, потому что провожу региональные семинары. Тренерские кадры знаю, президентов клубов знаю, всех знаю. В общем, если проголосует сам за себя, будет хорошо, остальные не станут, думаю", — приводит слова Елевича «Р-Спорт».

Выборы президента РФБ состоятся 20 августа. Действующий глава РФБ Андрей Кириленко и спортивный функционер, бывший главный тренер южносахалинского клуба «Восток-65» Эдуард Сандлер являются двумя кандидатами на пост.