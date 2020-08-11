Дональд Трамп: появилось отвращение к НБА из-за преклонения колена. У них большие проблемы

Президент США Дональд Трамп подверг критике НБА за введение практики преклонения колена во время исполнения гимна США перед началом матчей регулярного чемпионата.

«Посмотрите на баскетбольные рейтинги. Они упали до очень низких показателей. Очень, очень низкие показатели. Появилось отвращение к НБА, в том числе из-за способа, как они всё это делают. Так что я думаю, что у НБА проблемы. Большие проблемы. Их проблемы больше, чем они сами думают», — приводит слова Трампа Eurohoops.

Игроки и тренеры 22 участвующих в рестарте сезона НБА команд в Орландо договорились преклонять колено в знак поддержки движения Black Lives Matter за социальную и расовую справедливость в США. Не преклонили колено только два игрока НБА — Джонатан Айзек («Орландо Мэджик») и Мейерс Леонард («Майами Хит»).