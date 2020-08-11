Трамп: некоторые игроки НБА подлые и тупые. Они получают миллионы и должны уважать страну
Президент США Дональд Трамп в очередной раз выразил недовольство игроками НБА. Главе государства не нравится, что баскетболисты лиги встают на колено перед матчами во время исполнения гимна страны.
«Они прекрасно знают, что я об этом думаю. Некоторые из игроков НБА подлые и, честно говоря, попросту очень тупые. Они зарабатывают миллионы, занимаясь спортом, и должны уважать свою страну», — приводит слова Трампа Basket USA.
Напомним, конфликт между Дональдом Трампом и игроками НБА длится уже очень долго. Во время предыдущих президентских выборов большинство баскетболистов в открытую поддерживали соперницу Трампа Хиллари Клинтон. С момента его избрания ни одна команда-чемпион так и не посетила Белый дом.
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