Дональд Трамп: Джордан или Леброн? Джордан, он не лез в политику

Президент США Дональд Трамп относится к легенде «Чикаго Буллз» Майклу Джордану лучше, чем к лёгкому форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу.
«Майкл Джордан или Леброн Джеймс? Джордан, он не лез в политику, люди любят его больше», — приводит слова Трампа журналист Зеке Миллер на своей странице в «Твиттере».
Леброн Джеймс является одним из самых активных критиков Трампа среди действующих игроков НБА. Майкл Джордан в большинстве случаев предпочитает не высказываться на полические темы. Джеймс и Джордан чаще всего упоминаются в дебатах за лучшего игрока в истории баскетбола. Большинство болельщиков и экспертов отдают предпочтение Джордану. Майкл выиграл шесть титулов чемпиона НБА в составе «Чикаго», в коллекции Леброна три чемпионских звания — два в составе «Майами Хит» и одно в «Кливленд Кавальерс».
- 11 августа 2020
-
19:28
-
18:40
-
18:40
-
18:26
-
18:20
-
18:12
-
17:58
-
17:37
-
17:26
-
16:56
-
15:46
-
13:53
-
12:26
-
11:19
-
10:04
-
09:35
-
08:37
-
08:24
-
08:17
-
08:07
-
07:59
-
07:40
-
07:30
-
07:03
-
05:46
-
00:57
- 10 августа 2020
-
23:51
-
22:42
-
20:43
-
20:36
-
19:03
-
17:51
-
17:26
-
14:45
-
14:44