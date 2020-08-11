Дональд Трамп: Джордан или Леброн? Джордан, он не лез в политику

Президент США Дональд Трамп относится к легенде «Чикаго Буллз» Майклу Джордану лучше, чем к лёгкому форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу.

«Майкл Джордан или Леброн Джеймс? Джордан, он не лез в политику, люди любят его больше», — приводит слова Трампа журналист Зеке Миллер на своей странице в «Твиттере».

Леброн Джеймс является одним из самых активных критиков Трампа среди действующих игроков НБА. Майкл Джордан в большинстве случаев предпочитает не высказываться на полические темы. Джеймс и Джордан чаще всего упоминаются в дебатах за лучшего игрока в истории баскетбола. Большинство болельщиков и экспертов отдают предпочтение Джордану. Майкл выиграл шесть титулов чемпиона НБА в составе «Чикаго», в коллекции Леброна три чемпионских звания — два в составе «Майами Хит» и одно в «Кливленд Кавальерс».