Парма получила место в групповом этапе Кубка Европы ФИБА

Руководство пермской «Пармы» объявило, что команда получило место в групповом этапе Кубка Европы ФИБА сезона-2020/2021. Соответствующая информация размещена на официальном сайте уральского клуба.
«Сегодня появилась официальная информация об участии нашей команды в Кубке Европы ФИБА. 18 августа состоится жеребьёвка турнира, и мы узнаем своих соперников по групповому этапу. Говорить о перспективах пока преждевременно, но я искренне рад тому, что появляются позитивные новости. Для нас является важным то, что удалось сохранить в большей степени состав команды, и надеюсь, что это поможет игрокам быстрее набрать игровую форму.
Состав команд участниц турнира достаточно сильный. В этом году чемпионат обещает стать очень интересным, ведь большинство клубов имеют многолетний успешный опыт выступления в международных кубковых турнирах. Очень жду старта сезона, и надеюсь увидеть аншлаги, прежде всего, на наших домашних матчах во всех турнирах и на протяжении всего сезона", — сказал генеральный директор клуба Александр Башминов.
По окончании сезона в «Парме» обсуждали возможность выступления в Лиге чемпионов ФИБА, но из-за того, что Россию в турнире может представлять лишь одна команда, пермяки лишились шанса.
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