Объявлена сборная «Барселоны» за последнее десятилетие

Евролига объявила состав сборной «Барселоны» за последнее десятилетие по итогам голосования болельщиков.

Хуан Карлос Наварро набрал наибольшее количество голосов — 94,27%. В составе «Барселоны» выиграл два титула чемпиона Евролиги (2003, 2010), был признан MVP сезона (2009), пять раз попадал в первые символические пятёрки сезона (2006, 2007, 2009–2011) и был включён в сборную десятилетия (2010–2020). Наварро стал первым игроком в истории Евролиги, набравшим более 4000 очков. В сезоне-2019/2020 его достижение покорилось защитнику «Олимпиакоса» Вассилису Спанулису.



В сборную «Барселоны» за десятилетие также вошли Рики Рубио (83,72%), Анте Томич (81,65%), Никола Миротич (69,27%), Пит Майкл (56,42%), Томаш Саторански (51,15%), Эразем Лорбек (50,92%), Марселиньо Уэртас (44,27%), Яка Лакович (36,93%) и Алекс Абринес (35,32%).

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