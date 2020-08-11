Объявлена сборная «Барселоны» за последнее десятилетие

Евролига объявила состав сборной «Барселоны» за последнее десятилетие по итогам голосования болельщиков.
Хуан Карлос Наварро набрал наибольшее количество голосов — 94,27%. В составе «Барселоны» выиграл два титула чемпиона Евролиги (2003, 2010), был признан MVP сезона (2009), пять раз попадал в первые символические пятёрки сезона (2006, 2007, 2009–2011) и был включён в сборную десятилетия (2010–2020). Наварро стал первым игроком в истории Евролиги, набравшим более 4000 очков. В сезоне-2019/2020 его достижение покорилось защитнику «Олимпиакоса» Вассилису Спанулису.
В сборную «Барселоны» за десятилетие также вошли Рики Рубио (83,72%), Анте Томич (81,65%), Никола Миротич (69,27%), Пит Майкл (56,42%), Томаш Саторански (51,15%), Эразем Лорбек (50,92%), Марселиньо Уэртас (44,27%), Яка Лакович (36,93%) и Алекс Абринес (35,32%).
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
- 11 августа 2020
-
22:27
-
22:13
-
21:48
-
20:47
-
19:28
-
18:40
-
18:40
-
18:26
-
18:20
-
18:12
-
17:58
-
17:37
-
17:26
-
16:56
-
15:46
-
13:53
-
12:26
-
11:19
-
10:04
-
09:35
-
08:37
-
08:24
-
08:17
-
08:07
-
07:59
-
07:40
-
07:30
-
07:03
-
05:46
-
00:57
- 10 августа 2020
-
23:51
-
22:42
-
20:43
-
20:36
-
19:03