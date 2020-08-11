Раскрыты подробности визита Адетокунбо к дантисту в «пузыре» НБА

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо пропустил последний матч команды, с «Торонто Рэпторс», который висконсинцы проиграли, из-за проблем с зубами. На этом фоне американская пресса раскрыла подробности, как игроки решают проблемы с зубами, находясь в так называемом пузыре.

Как оказалось, руководство НБА арендовало стоматологическую клинику за пределами пузыря, сообщает The Athletic. Персонал лечебного учреждения ежедневно проверятся. При этом, если баскетболисты посещают клинику, это не считается выездом за пределы дозволенной территории. Дантистов уже посетили Джош Харт и Брендон Ингрэм.

Что касается Янниса Адетокунбо, то форвард команды «Милуоки Бакс» обратился к врачу, чтобы удалить зубной нерв.