Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Сан-Антонио» разгромил «Хьюстон» без Хардена, «Бруклин» обыграл «Орландо»

«Сан-Антонио» разгромил «Хьюстон» без Хардена, «Бруклин» обыграл «Орландо»
Баскетбол / НБА 0

В Орландо (штат Флорида, США) завершились два первых матча очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. В одном из них встречались «Орландо Мэджик» и «Бруклин Нетс».

Команда из Нью-Йорка создала хороший задел уже в первой половине матча и к большому перерыву вела с двузначным счётом — 60:43. Во второй половине «Мэджик» пытались наверстать упущенное, но лишь немного сократили отставание. Итоговая победа «Бруклина» — 108:96.

НБА - регулярный чемпионат
11 августа 2020, вторник. 20:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
96 : 108
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Орландо Мэджик: Ивунду - 18, Фульц - 18, Берч - 12, Вучевич - 12, Эннис - 12, Джонсон - 8, Огастин - 6, Law - 4, Фразьер - 4, Кларк - 2, Айзек, Бамба, Гордон, Картер-Уильямс, Росс, Фурнье
Бруклин Нетс: Луваву-Кабарро - 24, Мартин - 24, Муса - 17, Джонсон - 14, Томас - 12, Холл - 10, Кьоцца - 3, Андерсон - 2, Куруч - 2, Аллен, Кроуфорд, ЛеВерт, Темпл, Харрис

В другом матче встречались две техасские команды — «Сан-Антонио Спёрс» и «Хьюстон Рокетс». Последние вышли на паркет без лидера, Джеймса Хардена, и не смогли составить конкуренции подопечным Поповича. «Спёрс» одержали победу с разгромным счётом — 123:105. Лучшим в составе победителей стал Келдон Джонсон — дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов. У «Хьюстона» 20 очков на счету Расселла Уэстбрука.

НБА - регулярный чемпионат
11 августа 2020, вторник. 21:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
123 : 105
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 24, Дерозан - 23, Poeltl - 14, Белинелли - 13, Гэй - 13, Уокер - 12, Мюррей - 11, Уайт - 7, Ойбанкс - 4, Мету - 2, Samanic, Weatherspoon, Зеллер, Лайлз, Миллз, Форбс
Хьюстон Рокетс: Уэстбрук - 20, Грин - 17, Маклемор - 16, Клемонс - 13, Риверс - 13, Frazier - 6, Ковингтон - 6, Кэрролл - 6, Кабокло - 5, Такер - 3, Гордон, Мба а Муте, Харден, Хаус, Чендлер
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020