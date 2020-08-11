«Сан-Антонио» разгромил «Хьюстон» без Хардена, «Бруклин» обыграл «Орландо»

В Орландо (штат Флорида, США) завершились два первых матча очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. В одном из них встречались «Орландо Мэджик» и «Бруклин Нетс».
Команда из Нью-Йорка создала хороший задел уже в первой половине матча и к большому перерыву вела с двузначным счётом — 60:43. Во второй половине «Мэджик» пытались наверстать упущенное, но лишь немного сократили отставание. Итоговая победа «Бруклина» — 108:96.
В другом матче встречались две техасские команды — «Сан-Антонио Спёрс» и «Хьюстон Рокетс». Последние вышли на паркет без лидера, Джеймса Хардена, и не смогли составить конкуренции подопечным Поповича. «Спёрс» одержали победу с разгромным счётом — 123:105. Лучшим в составе победителей стал Келдон Джонсон — дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов. У «Хьюстона» 20 очков на счету Расселла Уэстбрука.
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