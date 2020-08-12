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Леброн Джеймс отреагировал на выбор Джо Байденом вице-президента США

Леброн Джеймс отреагировал на выбор Джо Байденом вице-президента США
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс одобрительно воспринял заявление кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена в о том, что в случае его победы на выборах вице-президентом станет темнокожая женщина-сенатор Камала Харрис.

«Поздравляю. Абсолютно заслуженно, сенатор Камала Харрис! Нравится наблюдать за этим и поддерживать! Признателен вам», — написал Джеймс на своей странице в «Твиттере».

35-летний Джеймс до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса набирал 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо. «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса выиграл Западную конференцию НБА впервые с 2010 года. В Орландо Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул в карьере. Леброн — дважды чемпион НБА в составе «Майами Хит» и один раз — с «Кливленд Кавальерс».

Джеймс является одним из самых активных критиков действующего президента США республиканца Дональда Трампа, который недавно оценил его ниже Майкла Джордана.

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