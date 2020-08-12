Энтони рассказал о позиции по выборам президента США и пережитой жестокости полиции

Форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони рассказал о своей позиции по выборам президента США и оценил проблему жестокости полиции к расовым меньшинствам.
«Я не политик, поэтому не хочу вмешиваться в политику. Я буду участвовать в жизни моего сообщества, в будущем моего сообщества и в решении текущих проблем моего сообщества. Я хочу, чтобы президент делал правильные вещи для моего народа. Если это республиканец, и он правильно работает для моего народа, то я признаю это. Если демократ работает для моего народа, то я приму это. Я не собираюсь выбирать сторону», — приводит слова Энтони The New York Times.
Кроме того, десятикратный участник Матча звёзд НБА поделился личной историей о пережитой жестокости позиции.
«Сталкивался ли я раньше с жестокостью полиции? Да. Копы останавливали, подвергали расовому профилированию, работали в моём районе и в моём квартале. Полицейские выпрыгивали из своих машин, хватали нас, бросали на тротуар и заставляли оставаться в таком положении. Я это испытал», — заявил Энтони.
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