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НБА. 35 очков Букера помогли «Финиксу» обыграть «Филадельфию», «Мемфис» уступил «Бостону»

НБА. 35 очков Букера помогли «Финиксу» обыграть «Филадельфию», «Мемфис» уступил «Бостону»
Баскетбол / НБА 0

В НБА состоялись два матча регулярного чемпионата.

На стадионе «Виза Атлетик Центр» в Реюньоне (США) «Финикс Санз» обыграл «Филадельфия Сиксерс» со счётом 130:117. Эта победа стала для «Санз» уже седьмой подряд. Лучшей результативностью в составе победителей отметился защитник Девин Букер, набравший 35 очков и сделавший 9 подборов. В составе «Филадельфии» лучшую результативность продемонстировал Алек Бёркс, набравший 23 очка.

«Бостон Селтикс» на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» обыграл «Мемфис Гриззлис» со счётом 122:107. Самым результативным игроком у победителей стал лёгкий форвард Джейсон Тейтум, набравший 29 очков. У «Мемфиса» 26 очков на счету Джа Моранта. Литовский центровой Йонас Валачюнас сделал дабл-дабл: 14 очков, 10 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
12 августа 2020, среда. 00:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
107 : 122
Бостон Селтикс
Бостон
Мемфис Гриззлиз: Морант - 26, Кларк - 15, Брукс - 14, Валанчюнас - 14, Аллен - 12, Дьенг - 10, Андерсон - 6, Кончар - 3, Мелтон - 3, Ватанабэ - 2, Джексон - 2, Porter, Гудурич, Джексон, Джонс, Толливер, Уинслоу
Бостон Селтикс: Тейтум - 29, Уокер - 19, Хэйворд - 19, Кантер - 11, Смарт - 11, Уильямс - 10, Уонамэйкер - 8, Браун - 7, Оджелей - 3, Уильямс - 3, Тайс - 2, Грин, Лэнгфорд, Пуарье, Уотерс, Фалль, Эдвардс
НБА - регулярный чемпионат
11 августа 2020, вторник. 23:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
117 : 130
Финикс Санз
Финикс
Филадельфия Сиксерс: Бёркс - 23, Нето - 22, Скотт - 17, Робинсон - 15, Коркмаз - 12, О'Куинн - 9, Милтон - 8, Тибулл - 7, Pelle - 4, Shayok, Ричардсон, Симмонс, Харрис, Хорфорд, Эмбиид
Финикс Санз: Букер - 35, Бриджес - 24, Шарич - 18, Рубио - 16, Камински - 13, Эйтон - 8, Пэйн - 7, Джонсон - 6, Картер - 3, Jerome, Lecque, Бэйнс, Диалло, Окобо, Убре
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