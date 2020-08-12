НБА. 35 очков Букера помогли «Финиксу» обыграть «Филадельфию», «Мемфис» уступил «Бостону»

В НБА состоялись два матча регулярного чемпионата.
На стадионе «Виза Атлетик Центр» в Реюньоне (США) «Финикс Санз» обыграл «Филадельфия Сиксерс» со счётом 130:117. Эта победа стала для «Санз» уже седьмой подряд. Лучшей результативностью в составе победителей отметился защитник Девин Букер, набравший 35 очков и сделавший 9 подборов. В составе «Филадельфии» лучшую результативность продемонстировал Алек Бёркс, набравший 23 очка.
«Бостон Селтикс» на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» обыграл «Мемфис Гриззлис» со счётом 122:107. Самым результативным игроком у победителей стал лёгкий форвард Джейсон Тейтум, набравший 29 очков. У «Мемфиса» 26 очков на счету Джа Моранта. Литовский центровой Йонас Валачюнас сделал дабл-дабл: 14 очков, 10 подборов.
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