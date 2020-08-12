Лиллард повторил выдающееся достижение Джордана и Брайанта

На стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» в Киссимми (Флорида, США) состоялся матч регулярного чемпионата НБА между «Даллас Маверикс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча завершилась победой «Портленда» со счётом 134:131.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Дэмьен Лиллард, показавший выдающийся результат — 61 очко. Таким образом, он стал шестым игроком в истории, который набрал более 60 очков за матч три или более раз за карьеру, сообщается в «твиттере» StatMuse.

Ранее это достижение покорялось Элджину Бэйлору, Джеймсу Хардену, Майклу Джордану Коби Брайанту и Уилту Чемберлену.

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В следующем матче «Портленд Трэйл Блэйзерс» предстоит сыграть с «Бруклин Нетс». Игра состоится 14 августа, начало – 04:00 мск.