Макколлум играет со сломанной спиной

Атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум играет с переломом поясничного отдела позвоночника без смещения, сообщает NBC Sports. Иными словами, у Макколлума перелом спины.

Макколлум получил травму в матче регулярного чемпионата НБА против «Денвер Наггетс» на прошлой неделе. Си Джей вышел на площадку с переломом уже в трёх матчах, набирая в среднем 17,7 очка. В последней игре с «Даллас Маверикс» Макколлум набрал 8 очков при точности 2 из 14, но сумел реализовать два штрафных броска в концовке. Благодаря этой победе «Трэйл Блэйзерс» поднялись на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

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