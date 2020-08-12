Макколлум играет со сломанной спиной
Атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум играет с переломом поясничного отдела позвоночника без смещения, сообщает NBC Sports. Иными словами, у Макколлума перелом спины.
Макколлум получил травму в матче регулярного чемпионата НБА против «Денвер Наггетс» на прошлой неделе. Си Джей вышел на площадку с переломом уже в трёх матчах, набирая в среднем 17,7 очка. В последней игре с «Даллас Маверикс» Макколлум набрал 8 очков при точности 2 из 14, но сумел реализовать два штрафных броска в концовке. Благодаря этой победе «Трэйл Блэйзерс» поднялись на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Портленд Трэйл Блэйзерс».
61 очко Лилларда помогло «Портленду» обыграть «Даллас»
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