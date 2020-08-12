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Девин Букер установил впечатляющий рекорд франшизы и повторил достижение Чарльза Баркли

Девин Букер установил впечатляющий рекорд франшизы и повторил достижение Чарльза Баркли
Баскетбол / НБА 0

Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер в матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс» (130:117) набрал 35 очков, 9 подборов и 7 передач.

Букер провёл 91-й матч в форме «Санз» с результативностью 30 и более очков. Это новый рекорд франшизы, прежний принадлежал Уолтеру Дэвису (90). Кроме того, Букер в третьем матче подряд набирает 35 или более очков. Ранее в форме «Санз» это делали только Чарльз Баркли и Чарли Скотт.

Букер помог «Финиксу» выиграть седьмой матч подряд в «пузыре». «Санз» остаются единственной непожденной командой после рестарта НБА. Команда Монти Уильямса борется за последнее вакантное место в плей-офф Западной конференции с «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Сан-Антонио Спёрс» и «Мемфис Гриззлиз».

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

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