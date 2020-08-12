Лука Дончич покорил выдающееся достижение Майкла Джордана и Леброна Джеймса
Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич в матче регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (131:134) набрал 25 очков, 8 подборов и 10 передач.
Дончич провёл 50-ю игру в этом сезоне, в которой набирал как минимум 20 очков, 5 подборов и 5 передач. Лука стал восьмым игроком в истории НБА, кому покорилось это достижение. Ранее это делали Майкл Джордан, Джеймс Харден, Джон Гавличек, Расселл Уэстбрук, Ларри Бёрд, Леброн Джеймс и Оскар Робертсон.
Дончич выступает в НБА второй год. В 2019 году Лука был признан лучшим новичком лиги. «Даллас» досрочно обеспечил себе выход в плей-офф сезона-2019/2020. До переезда в НБА Дончич играл за мадридский «Реал», в составе которого стал чемпионом и MVP Евролиги в сезоне-2017/2018.
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