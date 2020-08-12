Лиллард покорил фантастическое достижение Уилта Чемберлена

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард в матче регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс» (131:134) набрал 61 очко и 8 передач.
Лиллард провёл уже третью игру в нынешнем сезоне с 60 и более набранных очков в графе результативности. За всю историю НБА это удавалось сделать только легендарному Уилту Чемберлену.
«Трэйл Блэйзерс» поднялся на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции благодаря победе над «Маверикс». Подопечные Терри Стоттса ведут борьбу за место в плей-офф с «Финиксом», «Мемфисом» и «Сан-Антонио». В следующем матче регулярного чемпионата «Портленду» предстоит сыграть с «Бруклин Нетс». Игра состоится 14 августа, начало – 04:00 мск.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Портленд Трэйл Блэйзерс».
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