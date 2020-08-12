Игрок «Бруклина» повторил антирекорд НБА
В Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Орландо Мэджик» принимал «Бруклин Нетс». Игра завершилась победой номинальных хозяев со счётом 108:96.
Игрок «Бруклина» США Джастин Андерсон повторил антирекорд НБА, сообщается в «твиттере» журналиста Джастина Кубатко. Андерсон нанёс 12 бросков с трёхочковой зоны и ни разу не попал. Ранее аналогичный антирекорд установили Брук Лопес в ноябре 2018 года и Эрик Гордон в феврале 2020 года.
Андерсон в матче с «Орландо» набрал 2 очка, совершил 5 подборов и сделал 2 передачи.
В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» встретится с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Игра состоится 14 августа, начало – 4:00.
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