Раджа Белл назвал аналог Коби Брайанта в современной НБА

Экс-игрок НБА Раджа Белл выразил мнение, что разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард имеет тот же «менталитет убийцы», что и трагически погибший Коби Брайант.

«Мне кажется, что Дэмьен Лиллард – самый близкий аналог Коби Брайанта на данный момент. Не по стилю игры. Я говорю о «менталитете убийцы», который есть у обоих игроков. Когда ты смотришь на их игру, чувствуешь, что им всегда есть что доказывать. Они понимают, что их уважают, и не хотят это потерять. Это ощущение заставляет их подниматься на следующий уровень. Если бы мне пришлось защищаться против Дэмьена, я даже не знаю, с чего бы я начал. У него большой диапазон для броска, он хитрый и юркий», – приводит слова Белла NBC Sports.

Коби — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Брайант погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери на борту также находились ещё семь пассажиров. Все они скончались.