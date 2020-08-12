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Адетокунбо объяснился за удар соперника головой в матче НБА

Адетокунбо объяснился за удар соперника головой в матче НБА
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, который был удалён с площадки в матче регулярного чемпионата НБА с «Вашингтон Уизардс» (126:113) за удар головой баскетболиста соперников Мо Вагнера, признался, что сожалеет о своём поступке.

«Ужасный поступок. Если бы я мог повернуть время вспять и вернуться к тому моменту, я бы не стал этого делать», – приводит слова Адетокунбо журналист Эрик Вудъярд в «Твиттере».

Инцидент случился во второй четверти. Адетокунбо за 10 минут на площадке успел набрать 12 очков и 9 подборов. Яннису грозит дисквалификация. Адетокунбо может пропустить следующую игру с «Мемфис Гриззлиз», который борется за попадание в плей-офф Западной конференции.

«Милуоки» досрочно обеспечил себе первое место в регулярном чемпионата Восточной конференции. Адетокунбо является действующим MVP НБА и одним из главных претендентов на получение этой награды в нынешнем сезоне наряду с форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.

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