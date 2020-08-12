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Луиджи Датоме: отметил дату выездного матча с «Фенербахче»

Луиджи Датоме: отметил дату выездного матча с «Фенербахче»
Баскетбол / Евролига 0

32-летний итальянский форвард Луиджи Датоме рассказал, что чувствует после перехода из «Фенербахче» в «Милан».

«Мне будет сложно сосредоточиться на баскетболе в такой эмоциональной среде. Но я принял решение и счастлив начать новую главу в своей жизни. Мы добились многих успехов с «Фенербахче», и у нас остались приятные воспоминания. Стамбул и «Фенер» — это не только большая часть моей карьеры, но и частичка жизни и личности. Я сразу, как только получил календарь, отметил дату матча, который мы проведём с «Фенербахче» в Стамбуле. Уверен, для меня это будет особенная встреча.

Я выбрал Милан из-за его баскетбольной структуры. И для меня важно вернуться в Италию через долгое время, начать общаться на родном языке. Мне будет легче встречаться с друзьями и родственниками. В этом году у нас есть важная миссия. Успех команды, представляющей Италию, очень много значит для меня», — приводит слова Датоме Eurohoops.

Напомним, Датоме покинул турецкий «Фенербахче» в начале июля 2020 года. Он принял решение вернуться на родину.

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