Порзингис превзошёл карьерное достижение в матче с «Портлендом»

Тяжёлый форвард «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (131:134) реализовал 7 трёхочковых бросков, обновив личное карьерное достижение. Ранее латвийскому игроку не удавалось перешагнуть планку в 6 удачных попыток.



Самым результативным игроком в составе победителей стал Дэмьен Лиллард, показавший выдающийся результат — 61 очко. Второй показатель у Кармело Энтони — 26 очков и 8 подборов. У «Далласа» самым результативным стал именно Порзингис, набравший 36 очков и сделавший 6 подборов. Второй — сербский разыгрывающий Лука Дончич, в активе которого 25 очков и 8 подборов.

Напомним, Порзингис был выбран на драфте НБА-2015 в первом раунде под общим четвёртым номером командой «Нью-Йорк Никс».