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Легендарный «Мерседес» Майкла Джордана выставлен на продажу

Легендарный «Мерседес» Майкла Джордана выставлен на продажу
Баскетбол / НБА 0

«Мерседес» S600 Lorinser 1996 года легендарного баскетболиста Майкла Джордана выставлен на продажу. Личный автомобиль главной звезды «Чикаго Буллз» уйдет с молотка в ближайшее время, об этом сообщает сайт автомобильного клуба «Беверли-Хиллз».

Специалисты ателье Lorinser доработали машину, в частности, они установили кастомную двойную выхлопную систему. Стоит отметить, что автомобиль за 24 года своего существования проехал внушительные 252,6 тыс. километров.

Автомобиль появился в документальном фильме «Последний танец», который рассказывает о Майкле Джордане и команде «Чикаго Буллс» 1990-х годов. В одной из сцен сериала баскетболист уезжает от журналистов именно на нём.

Представители автомобильного клуба «Беверли-Хиллз» даже готовы предоставить документы, подтверждающие, что Майкл Джордан действительно владел этим «Мерседесом» S600.

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