Главный тренер «Вашингтона» — о грубой игре Адетокунбо: такому нет места в НБА

Главный тренер «Вашингтон Уизардс» Скотт Брукс прокомментировал инцидент с форвардом «Милуоки» Яннисом Адетокунбо.



Напомним, Адетокунбо был удалён с площадки в матче регулярного чемпионата НБА с «Вашингтон Уизардс» (126:113) за удар головой баскетболиста соперников Мо Вагнера.



Инцидент случился во второй четверти. Адетокунбо за 10 минут на площадке успел набрать 12 очков и 9 подборов. Яннису грозит дисквалификация. Адетокунбо может пропустить следующую игру с «Мемфис Гриззлиз», который борется за попадание в плей-офф Западной конференции.



«Мо пошёл на фол в нападении, он должен был это сделать. Таким действиям, как от Янниса, нет места в НБА. Очень жаль, что он это сделал, поскольку я очень уважаю этого игрока. Он — один из лучших игроков лиги, но он сделал то, чего не должен был делать. НБА обязательно рассмотрит этот эпизод и примет решение. К счастью для „Милуоки“, это не была игра плей-офф, поэтому, думаю, Яннис пропустит одну или две игры», — приводит слова Брукса Eurohoops.