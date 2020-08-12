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Майк Джеймс назвал пятёрку лучших игроков НБА

Майк Джеймс назвал пятёрку лучших игроков НБА
Баскетбол / Евролига 0

Баскетболист московского ЦСКА Майк Джеймс навал свою версию пятёрки лучших игроков НБА.

«Энтони Дэвис, Леброн Джеймс, Дэмьен Лиллард, Яннис Адетокунбо, Джеймс Харден», — написал в «Твиттере» Майк Джеймс.

Джеймс добавил, что, по его мнению, один из лидеров «Даллас Маверикс» Лука Дончич — седьмой или восьмой в списке лучших действующих игроков лиги.

Дончич выступает в НБА второй год. В сезоне-2019/2020 Лука был признан лучшим новичком лиги. «Даллас» досрочно обеспечил себе выход в плей-офф сезона-2019/2020. До переезда в НБА Дончич играл за мадридский «Реал», в составе которого стал чемпионом и MVP Евролиги в сезоне-2017/2018.

При этом Майк Джеймс категорически отказался включать в список лучших игрока «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда.

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