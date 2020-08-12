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Пол Пирс составил топ-5 игроков НБА. Леброн — на втором месте

Пол Пирс составил топ-5 игроков НБА. Леброн — на втором месте
Баскетбол / НБА 0

Легенда «Бостон Селтикс» эксперт ESPN Пол Пирс навал свою версию пятёрки лучших игроков НБА.

На первое место Пол Пирс поставил форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, вторым стал лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. На третьем месте в списке Пирса — игрок «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден, лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич стал четвёртым. Пятым Пирс поставил игрока «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда.

Помимо Пирса свою версию топ-5 действующих игроков составили Джей Уильямс и Джейлен Роуз.

Джейлен Роуз поставил на первое место Леброна Джеймса, на второе — Кавая Леонарда, на третье — Янниса Адетокунбо, а замкнули пятёрку Джеймс Харден и Дэмьен Лиллард.

Уильямс, как и Пирс, поставил на первое место Адетокунбо, вторым стал Джеймс. Третье место досталось Каваю Леонарду, четвёртое — Хардену, а пятым стал партнёр Леброна по «Лейкерс» Энтони Дэвис.

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