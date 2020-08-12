Пол Пирс составил топ-5 игроков НБА. Леброн — на втором месте

Легенда «Бостон Селтикс» эксперт ESPN Пол Пирс навал свою версию пятёрки лучших игроков НБА.
На первое место Пол Пирс поставил форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, вторым стал лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. На третьем месте в списке Пирса — игрок «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден, лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич стал четвёртым. Пятым Пирс поставил игрока «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда.
Помимо Пирса свою версию топ-5 действующих игроков составили Джей Уильямс и Джейлен Роуз.
Джейлен Роуз поставил на первое место Леброна Джеймса, на второе — Кавая Леонарда, на третье — Янниса Адетокунбо, а замкнули пятёрку Джеймс Харден и Дэмьен Лиллард.
Уильямс, как и Пирс, поставил на первое место Адетокунбо, вторым стал Джеймс. Третье место досталось Каваю Леонарду, четвёртое — Хардену, а пятым стал партнёр Леброна по «Лейкерс» Энтони Дэвис.
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