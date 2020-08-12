Перкинс: если бы Леброн поступил как Яннис, все уже ставили бы под угрозу его наследие

Бывший центровой НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс прокомментировал инцидент с форвардом «Милуоки» Яннисом Адетокунбо.
Напомним, Адетокунбо был удалён с площадки в матче регулярного чемпионата НБА с «Вашингтон Уизардс» (126:113) за удар головой баскетболиста соперников Мо Вагнера.
Инцидент случился во второй четверти. Адетокунбо за 10 минут на площадке успел набрать 12 очков и 9 подборов. Яннису грозит дисквалификация. Адетокунбо может пропустить следующий матч, с «Мемфис Гриззлиз», который борется за попадание в плей-офф Западной конференции.
«Мы проигнорируем факт, что Яннис кого-то ударил головой, да? Если бы Леброн сделал что-то подобное, все уже говорили бы, что его наследие находится под угрозой», — написал Кендрик Перкинс в своём «твиттере».
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