«Хьюстон» потерял Уэстбрука из-за травмы

Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук пропускает матч регулярного чемпионата НБА с «Индианой Пэйсерс» из-за повреждения, сообщает The Athletic. У баскетболиста выявлено растяжение четырёхглавой мышцы правого бедра, из-за чего баскетболист пропустит матч с «Филадельфией Севенти Сиксерс».



Повторное обследование Уэстбрук пройдёт перед стартом матчей плей-офф.



За два матча до завершения регулярного чемпионата «Хьюстон Рокетс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции.



Расселл Уэстбрук в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НБА набирает 27,2 очка, совершает 7,9 подбора и отдаёт 7,0 результативной передачи за 35 минут и 57 секунд игрового времени.