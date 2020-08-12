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«Хьюстон» потерял Уэстбрука из-за травмы

«Хьюстон» потерял Уэстбрука из-за травмы
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук пропускает матч регулярного чемпионата НБА с «Индианой Пэйсерс» из-за повреждения, сообщает The Athletic. У баскетболиста выявлено растяжение четырёхглавой мышцы правого бедра, из-за чего баскетболист пропустит матч с «Филадельфией Севенти Сиксерс».

Повторное обследование Уэстбрук пройдёт перед стартом матчей плей-офф.

За два матча до завершения регулярного чемпионата «Хьюстон Рокетс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Расселл Уэстбрук в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НБА набирает 27,2 очка, совершает 7,9 подбора и отдаёт 7,0 результативной передачи за 35 минут и 57 секунд игрового времени.

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