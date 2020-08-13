Болельщики выбрали сборную чемпионатов Европы в этом тысячелетии

Болельщики баскетбола выбрали лучшую команду за историю Евробаскета в XXI веке, сообщает пресс-служба FIBA Eurobasket. В символическую сборную вошли испанец Пау Газоль, немец Дирк Новицки, литовец Шарунас Ясикявичюс и греки Вассилис Спанулис и Димитрис Диамантидис.
На первом этапе голосования болельщики выбрали 80 спортсменов из 15 разных стран, а 24 баскетболиста были выбраны в шорт-лист и разделены на игроков передней и задней линии. Для участия в голосовании игроки должны были хоть раз в карьере участвовать в Матче звёзд и выигрывать медаль Евробаскета в период с 2000 по 2020 годы.
На счету Газоля есть семь медалей Евробаскета, Новицки стал MVP турнира в 2005 году и выиграл серебряную медаль первенства. Ясикявичюс выиграл Евробаскет со сборной Литвы в 2003 году и стал MVP турнира. Кроме того, Ясикявичюс становился бронзовым призёром первенства в 2007 году. Греки Диамантидис и Спанулис становились чемпионами 2005 года и выигрывали бронзовые медали в 2009 году.
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