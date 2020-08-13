«Клипперс» обыграли «Денвер», Джордж и Леонард набрали 53 очка
На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд от Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся матч регулярного чемпионата НБА между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась победой «Клипперс» со счётом 124:111.
Самым результативным игроком в составе победителей стал лёгкий форвард Пол Джордж, набравший 27 очков и сделавший 4 подбора. Второй результат — у форвард Кавая Леонарда, 26 очков и 5 подборов. Лучшей результативностью в составе «Наггетс» отметился лёгкий форвард Джерами Грант, на счету которого 25 очков и 6 подборов.
«Лос-Анджелес Клипперс» занимает второе место в Западной конференции и в Тихоокеанском дивизионе. «Наггетс» — третьи в конференции и первые в Северо-западном дивизионе.
НБА - регулярный чемпионат
13 августа 2020, четверг. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
111 : 124
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Грант - 25, Йокич - 17, Портер - 11, Крэйг - 10, Маррей - 10, Bol - 7, Бэйтс-Диоп - 6, Дозьер - 6, Моррис - 6, Миллсэп - 5, Пламли - 4, Дэниелс - 3, Вонле - 1, Бартон, Кук, Харрис, Чанчар
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 27, Леонард - 26, Л. Уильямс - 23, Зубац - 15, Джексон - 10, Паттерсон - 8, Моррис - 7, Coffey - 3, Грин - 3, Макгрудер - 2, Беверли, Мэнн, Ноа, Харрелл, Шамет
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