Определены семь пар плей-офф НБА
Стали известны семь пар команд, которые сыграют в первом раунде плей-офф НБА.
Это «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс», «Хьюстон Рокетс — Оклахома Сити Тандер», «Денвер Наггетс» — «Юта Джаз», «Филадельфия Сиксерс — Бостон Селтикс», «Майами Хит» — «Индиана Пэйсерс», «Бруклин Нетс» — «Торонто Рэпторс» и «Милуоки Бакс» — «Орландо Мэджик».
Плей-офф НБА должен был начаться в апреле, однако сезон был прерван из-за пандемии коронавируса и обнаружения болезни у французского центрового «Юта Джаз» Руди Гобера. Игры решающей стадии начнутся 17 августа и завершатся финальной серией в начале октября. Победители пар будут определяться в серии до четырёх побед.
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