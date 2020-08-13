Определены семь пар плей-офф НБА

Стали известны семь пар команд, которые сыграют в первом раунде плей-офф НБА.

Это «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс», «Хьюстон Рокетс — Оклахома Сити Тандер», «Денвер Наггетс» — «Юта Джаз», «Филадельфия Сиксерс — Бостон Селтикс», «Майами Хит» — «Индиана Пэйсерс», «Бруклин Нетс» — «Торонто Рэпторс» и «Милуоки Бакс» — «Орландо Мэджик».

Плей-офф НБА должен был начаться в апреле, однако сезон был прерван из-за пандемии коронавируса и обнаружения болезни у французского центрового «Юта Джаз» Руди Гобера. Игры решающей стадии начнутся 17 августа и завершатся финальной серией в начале октября. Победители пар будут определяться в серии до четырёх побед.