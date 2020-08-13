Яннис Адетокунбо побил исторический рекорд Уилта Чемберлена

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо завершил сезон-2019/2020 с рейтингом эффективности 31,91 балла, что является рекордным показателем в истории НБА, сообщает Clutch Points.
Предыдущий рекорд принадлежал легендарному Уилту Чемберлену, у которого в сезоне-1962/1963 в составе «Сан-Франциско Уорриорз» показатель эффективности составил 31,82 балла. Адетокунбо пропустит последний матч регулярного чемпионата с «Мемфис Гриззлиз» за удар головой «большого» «Вашингтон Уизардс» Мо Вагнера, поэтому его рейтинг 31,91 балла останется неизменным. Средние показатели Янниса в сезоне-2019/2020: 29,5 очка, 13,6 подбора, 5,6 передачи, 1,0 перехвата и 1,0 блок-шота за 30,4. минуты.
«Милуоки» выиграл регулярный чемпионат Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Бакс» сыграют с «Орландо Мэджик». Адетокунбо считается одним из главных претендентов на звание MVP НБА в нынешнем сезоне.
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