Источник: «Майами» готов отдать двух любых игроков за Адетокунбо
Руководство «Майами Хит» всерьёз нацелено заполучить звёздного форварда Янниса Адетокунбо и готово обменять его из «Милуоки Бакс» на любых двух собственных игроков, сообщает журналист Sun-Sentinel Айра Уиндерман.
«Бакс» нужно выйти в финал НБА, иначе им будет довольно нелегко удержать Адетокунбо от перехода в «Майами». Реальность такова, что в «Хит» сейчас нет игрока, которого бы они не обменяли на Янниса. Возможно, они даже отдадут двух баскетболистов», — приводит слова Уиндермана Heat Nation.
«Милуоки» выиграл регулярный чемпионат Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Бакс» сыграют с «Орландо Мэджик». Адетокунбо считается одним из главных претендентов на звание MVP НБА в нынешнем сезоне.
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