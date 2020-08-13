Клэй Томпсон спрогнозировал победителя финальной серии НБА

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон выразил мнение, что в финальной серии НБА нынешнего сезона сыграют «Милуоки Бакс» и «Лос-Анджелес Клипперс».



«Думаю, «Бакс» возьмут верх над «Клипперс» в серии из семи матчей. Это должно быть огненно», — сказал Томпсон в интервью Tissot, запись которого опубликовал Bleacher Report в «Твиттере».



«Бакс» — это почти всеобщий фаворит на Востоке. Со звёздным форвардом Яннисом Адетокунбо Крис Миддлтоном у них есть всё, что нужно, чтобы пройти весь путь до финала. «Милуоки» выиграл регулярный чемпионат Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Бакс» сыграют с «Орландо Мэджик».

На Западе всё немного сложнее. Специалисты поочередно отдают предпочтение «Клипперс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Денвер Наггетс», «Хьюстон Рокетс» и даже «Портленд Трэйл Блэйзерс».