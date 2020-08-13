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Гомельский: напрягает, что конец полуфинальных серий и финал НБА совпадут с Олимпиадой

Гомельский: напрягает, что конец полуфинальных серий и финал НБА совпадут с Олимпиадой
Баскетбол / НБА 0

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский выразил опасения, что из-за особенностей календаря НБА может запретить игрокам лиги участвовать в Олимпиаде в следующем году.

«Старт следующего сезона НБА будет определён твёрдо. Начать в католическое Рождество (25-26 декабря) — оптимальный вариант. Меня напрягает тот факт, что конец полуфинальных серий и финал совпадут по срокам с Олимпиадой. Это может означать, что НБА, возможно, примет решение, что игроки Национальной баскетбольной ассоциации пропустят Олимпиаду. Коснётся это не только американцев, но и всех игроков НБА. Это может отрицательно повлиять на зрелищность мужского баскетбола», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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